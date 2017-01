Heidi Klum, primi cedimenti da top

17:12 - Gli anni passano per tutte, anche per lei. Heidi Klum, top e icona di stile, mostra i primi piccoli cedimenti dell'età. Il suo lato B, immortalato in diverse occasioni e sempre all'altezza dei flash svela, finalmente, qualche piccola imperfezione. La prima cellulite è svelata, la Klum è "umana".

Si perché diciamocelo, a Heidi qualche imperfezione si può, e si deve, perdonare. Dopo quattro figli e una carriera di passerelle ad alto livello alle spalle, non è certo un po' di buccia d'arancia a farle perdere punti in classifica. Gambe sode e pancia piattissima la Klum, che in quanto allenamento non si risparmia di certo, al mare con i suoi bimbi ha ancora il suo perché.



Occhiali da sole e bikini sportivo, la modella alle Bahamas gioca e si diverte in compagnia della famiglia. Nessun uomo al suo fianco dopo la fine dell'amore con il bodyguard Martin Kristen, durato due anni. Rumors sempre più insistenti, però, la vogliono interessata ad un vero e proprio toyboy, Vito Schnabel. Classe 1986 e una lista di ex degna di un vero latin lover, tra le sue conquiste annovera anche Demi Moore e Elle Macpherson, l'attore potrebbe essere il nuovo flirt della bella Klum... Lei glissa, civettuola, e si gode il meritato relax. Per sistemare il cuore c'è tempo, per la cellulite... Basta andare in palestra!