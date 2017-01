Heidi Klum in topless su Instagram

12:46 - Heidi Klum semi nuda con solo le mutandine addosso sfoggia un topless coperto prontamente dalle mani del suo stilista e grande amico il designer Zac Posen e provoca su Instagram, suscitando qualche polemica tra i follower. La splendida modella a 41 anni mostra le sue forme perfette per pubblicizzare la prima puntata del suo show "Project Runway" in America.

Una strategia di marketing perfettamente riuscita a vedere il seguito che lo scatto ha avuto sui media. "@zac_posen ....I need something to wear for tonight's @projectrunway @lifetimetv", "Zac ho bisogno di qualcosa da indossare per stasera..." cinguetta ironicamente la Klum, che ai nudi non ha mai detto di no, dichiarando persino che la nudità per lei non è mai stato un problema essendo cresciuta in un ambiente familiare molto aperto sull'argomento.



Già lo scorso anno una sua foto senza veli in spiaggia postata su Twitter aveva scaldato il web facendo il giro della Rete. Questa volta però alcuni fan della top tedesca non hanno gradito il siparietto bollente in camerino criticando la modella. Mentre alcuni infatti ne ammirano le curve sexy e il suo "sense of humor" altri commentano: "Sei madre e hai un compagno (il giovane Vito Schanbel da pochi mesi, ndr) non dovresti mostrarti nuda sui social!" e ancora. “Sarebbe meglio che ti occupassi della tua famiglia invece di postare simili foto...!”