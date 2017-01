Hanno iniziato l'anno in coppia...

11:32 - Il 2014 comincia in modo passionale per i vip. Baci focosi, mani che si sfiorano e abbracci teneri per un inizio d'anno sentimentale. Ma si è registrato anche qualche morso... Tra i reticenti che non vogliono rivelare il nome dell'amato bene come Melita Toniolo (che però è stata sgamata) ed esibizionisti del selfie di coppia come Karina Cascella, ecco le coppie più recenti dello showbiz.

Sono mesi che Melita Toniolo gioca al gatto col topo coi giornalisti dichiarando di essersi innamorata ma rifiutandosi di svelare l'identità del suo partner. La showgirl si è sbottonata parlando di un comico e rumors sempre più insistenti fanno credere che si tratti di Andrea Catavolo. Karina Cascella si fa mordere il volto dal calciatore Alessandro Fogacci. Lui, mollato dall'ex velina bionda Costanza Caracciolo si consola così. Ma è stata Costy la prima a ri-fidanzarsi, è stata avvistata, infatti, con l'attore Primo Reggiani, ex di Martina Stella.



Un'altra attrice bionda, Laura Chiatti, è stata beccata a scambiarsi sguardi languidi con Marco Bocci, ex di Emma Marrone. Ma oltre agli sguardi c'è stato di più visto che sono stati paparazzati nottetempo nell'androne della casa di lei. Elisabetta Canalis, stanca dello zitellaggio (o presunto tale) post Clooney, ha dichiarato di essersi innamorata da pochi mesi. Il fortunato è il medico ortopedico Brian Perri. Neofidanzata anche la curvilinea Cecilia Capriotti che ha postato gli scatti della sua vacanza romantica in Kenya con l'imprenditore Gianluca Mobilia.