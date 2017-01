Gwyneth Paltrow, selfie senza trucco

12:45 - Senza un filo di trucco, i capelli sciolti e spettinati, mentre beve da una bottiglietta d'acqua. Quasi irriconoscibile, in versione "nature", Gwyneth Paltrow posta un selfie davvero sorprendente. La diva hollywoodiana, 41 anni, non sembra minimamente preoccupata di mostrarsi senza make up e in versione casalinga. Il suo fascino resta intatto e in questo caso è proprio il caso di dirlo: la classe non è acqua.

La Paltrow partecipa alla Giornata Mondiale dell'Acqua e alla nuova campagna di sensibilizzazione della “Drop4Drop”, la stessa organizzazione per la quale anche Adele ha postato la sua foto, dove si è mostra dimagrita rispetto al passato. "Full of healing power. #iLoveWater #WorldWaterday ", cinguetta l'attrice, compagna di Chris Martin. Gwyneth resta bella e affascinante anche con gli occhi struccati e il look poco curato, ben diversa dalla star che sfila sui red carpet di mezzo mondo, ammirata e osannata da tutti per la sua bravura e per il suo sex appeal. Superata la soglia dei 40 anni, la Paltrow non teme gli effetti del tempo che passa e lo dimostrano bene il suo corpo sempre asciutto e ben allenato e il volto, impeccabile, anche senza fard, rossetto e mascara. E se la ricetta per l'eterna giovinezza fosse proprio l'acqua?