Guendalina Tavassi, prima prova costume... superata!

09:58 - Guendalina Tavassi supera brillantemente la prova costume. Anche se siamo solo a febbraio e gli scatti sono stati fatti nel suo salotto e non da una splendida spiaggia caraibica, l'ex gieffina ha voglia di estate e così prova subito il suo nuovo bikini. Micro slip per coprire il lato B sodo e fascia colorata per contenere il suo seno esplosivo, Guendalina sfoggia un corpo decisamente in forma.

La piccola Chloe ha appena quattro mesi ma la gravidanza sembra un ricordo alquanto lontano sul fisico della showgirl. Pancia piattissima, gambe toniche e nessuna imperfezione, la Tavassi in bikini sta proprio bene. Per la gioia della sua dolce metà, Umberto D'Aponte, sposato dopo un fidanzamento lampo e con il quale tutto sembra procedere per il meglio.



A chi la accusa di essere ricorsa al chirurgo cinguetta indispettita: "Rispondo una volta per tutte: non faccio palestra, perché allatto a richiesta e Chloe è sempre attaccata, non faccio diete, non posso sempre per via dell allattamento, mangio come un camionista, soprattutto di notte vivo di pizza e nutella, non ho fatto liposuzioni perché subito dopo la nascita di Chloe sono tornata magra, e nessun chirurgo ti opera appena partorito e neanche durante l'allattamento, e' semplicemente genetica". Insomma, bella e fortunata!