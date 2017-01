Guendalina Canessa e Luca Marin al bacio

11:27 - “Amatevi tutti” cinguetta una felicissima Guendalina Canessa mentre bacia Luca Marin. I due prima di Natale sembravano attraversare un momento di crisi, che evidentemente si è risolto presto e lui ha raggiunto la fidanzata in Kenya per festeggiare con lei il nuovo anno. Un ritorno di fiamma in grande stile proprio come quello di Federica Pellegrini con Filippo Magnini.

Anche la nuotatrice si era mollata con Magnini e aveva trascorso il Natale da single, ma prima della mezzanotte è scoccata di nuovo la scintilla e i due hanno chiuso l'anno suggellandolo con un bacio. "Che follia la nostra vita!!e ancora non capiamo perché non riusciamo a dirci addio nonostante tutto e tutti! Buon anno