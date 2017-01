Guendalina Canessa, décolleté esplosivo

12:56 - Guendalina Canessa ha una debolezza per gli abiti provocanti e i selfie bollenti. E sul social sfoggia le sue mise più piccanti. Primo piano sul décolleté esplosivo dietro a trasparenze e corpetti, che a malapena nascondono per svelare... maliziosamente.

La procace ex gieffina posa con l'amica Karina Cascella in un selfie a mezzobusto, che mette in risalto i seni prosperosi. Le due showgirl sono molto amiche. Giovani, belle, tatuate e attualmente senza fidanzato. Ad eventi, party e serate mondane si scatenano e si d vertono senza freni. Ambedue madri single, hanno lasciato alle spalle il loro passato e per ora non sembrano intenzionate ad accoppiarsi con nessuno. Guenda ha appena concluso la sua love story con Luca Marin, nuotatore ex di Federica Pellegrini, ma non sembra particolarmente affranta. La vita le sorride e professionalmente il suo impegno nel fashion system sembra dare ottimi frutti. L'ex gieffina va avanti con lo spirito che sembra proprio quello giusto. Sedurre, ammiccare, eccitare, divertirsi... e poi battere in ritirata. Fino al prossimo round.