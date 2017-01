Gué Pequeno e Natalia Mesa Bush vacanze piccanti

12:14 - Una coppia esplosiva e molto social, Guè Pequeno e Natalia Mesa Bush spediscono i loro scatti da Dubai. Il bad boy del rap italiano, tutto tatuaggi e muscoli e la bionda modella e attrice tutta curve e décolleté ammiccano innamorati e felici in spiaggia, poi al ristorante. La loro love story va a gonfie vele.

"Buon San Valentino da Dubai" cinguettano i due, che insieme formano proprio una super coppia. E sebbene la loro relazione sia ancora fresca di innamoramento sembra proprio che intesa e passione non accennino a spegnersi. Non appena hanno un po' di tempo libero i due cercano di incontrarsi e stare insieme. “Ma ti stai innamorando??? Uno come te…”, chiede un fan a Guè su Instagram. Lui non commenta ma stando al numero di scatti social che posta sul suo profilo sfoggiando la sua bionda e prosperosa nuova fiamma, parrebbe proprio che il leader dei Club Dogo abbia perso la testa per Natalia. E come dargli torto? Con quelle forme bombastiche lei lo ha letteralmente stordito! Altro che rap!