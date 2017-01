Guè Pequeno e Natalia Bush, scatti bollenti dalla finestra dell'hotel

12:06 - Una camera d'albergo, un obiettivo indiscreto e una coppia focosa: gli ingredienti per un scenario bollente ci sono tutti. Se la coppia in questione poi, è formata da Guè Pequeno e Natalia Bush il siparietto sexy è assicurato. Paparazzati da Novella 2000 il rapper e la fidanzata hanno servito ai fotografi scatti ad altissimo tasso erotico...

Lui la bacia e, nemmeno troppo lentamente, la spoglia. Via l'accappatoio bianco ed ecco che si intravedono le forme prorompenti della Bush. Occhi chiusi, morsi sul collo e tanto eros: ecco la ricetta erotica del rapper e la modelle spagnola pare gradire. Nessuna inibizione, le tende sono aperte e i due sembrano non curarsi dei paparazzi appostati sotto l'hotel. In fondo, l'annuncio social del loro fidanzamento non era stato di certo "romantico", visto la lingerie che indossava la Bush... Le premesse sono state confermate, quello di Guè e Natalia è un amore esplosivo. Soprattutto sotto le lenzuola!