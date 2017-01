Guarda come si rilassano le star

11:27 - Dormono, riposano, sole, in coppia o con i loro amici a quattro zampe, nude o in lingerie. A letto o sul divano le vip si sdraiano e da Emma Marrone a Naike Rivelli postano selfie in posizione orizzontale, uno scorcio di vita privata per i loro follower.

Naike Rivelli posa nuda, distesa tra le lenzuola bianche in compagnia del suo cane e del suo gatto. Alessia Reato si rilassa sul divano in tenuta casalinga, gambe sul bracciolo e televisione accesa, e sempre sul divano ammicca sensuale anche la bionda Natalia Bush, ex fidanzata di Gué Pequeno, in lingerie super sexy.



Selfie di coppia a letto per Claudia Galanti e Cecilia Rodriguez, che si fanno immortalare nel talamo nuziale con i loro compagni, Francesco Monte e Arnaud Mimran. Emma Marrone ride e si copre il volto con le mani mentre è pronta per andare a dormire.



Dormono già invece Joanna Krupa, con il suo cagnolino e Anna Tatangelo. Elisabetta Gregoraci, gambe all'aria, gioca sul lettone matrimoniale con il suo amato fido e Belen mostra le sue curve seducenti in calzoncini corti, mentre sdraiata sul divano gioca e abbraccia il suo piccolo Santiago.



E poi ci sono ancora Roberta Morise, Nicole Minetti, Francesca Testasecca, Aida Yespica e Carolina Marconi... Tutte "sdraiate" colte in un attimo di intimo relax.