Guarda che gambe... vip!

11:32 - Fotografare la parte migliore del proprio corpo per le vip è una tentazione irresistibile. Seno e lato B vanno per la maggiore ma... anche le gambe non scherzano! Velate dalle calze, nude, in spiaggia o pronte per una sfilata con tanto di tacco stiletto indossato, le vip sanno come come stuzzicare la fantasia. Dalla Canalis alla Torrisi, da Heidi Klum alla Buccino ecco come immortalano il loro punto forte.

A farne una questione di stile è Alessia Marcuzzi che se ne è sempre fregata di avercele un po' storte. Le sue foto social hanno spesso per protagonista le sue gambe "imperfette": calzoncini, calze o leggins, la conduttrice Tv le usa come un vero e proprio segno distintivo. Se Elisabetta Canalis le usa per schiacciare il suo nuovo amore Brian Perri, Justine Mattera le sfoggia mentre mostra a tutti quanto, poco, pesa. Cecilia Rodriguez usa la scusa della pedicure per mostrare le cosce toniche mentre Giulia Calcaterra fa la finta timida e quasi le nasconde sotto il vassoio della colazione, lasciando intravedere quel tanto che basta e i piedi perfettamente smaltati.



Tipe da spiaggia Victoria Silvstedt, Juliana Moreira e Silvia Abbate: dalla Thailandia a Miami, passando per Dubai, ogni scusa è buona per un selfie alle proprie bellezze. Tacchi in bella vista, invece, per Laura Torrisi e Federica Pellegrini, caviglia sottile e polpaccio allenato, nessuna delle due sembra aver paura di competere con l'accessorio femminile per eccellenza. Velate dalle calze, e per questo ancora più sensuali, le gambe di Heidi Klum e Cristina Buccino. Se la top d'oltreoceano opta per un paio di collant a rete, evergreen di ogni donna aggressiva che si rispetti, la showgirl di casa nostra ne sceglie un paio coprenti per far risaltare le curve affusolate.



Cecilia Capriotti coccola il suo chiwawa accoccolandolo proprio lì mentre Kylie Minogue sembra godersi un attimo di pausa dai suoi altissimi trampoli. Infine, Nicole Minetti, ultimamente molto restia a comparire sui social, decide di postare una foto della sua serata tipo. Gelato, Tv e... gambe, ovviamente.