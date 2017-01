11 settembre 2014 Grandi manovre in spiaggia: ecco le palpatine di settembre Da Deborah Roversi a Barbara Palombelli passando per Stefano Gabbana e Claudia Pandolfi, guarda che tocchi di classe Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Le ultime grandi manovre da scostumati! Da Deborah Roversi, ex moglie di Andrea Pirlo, che si lascia massaggiare il seno nudo sul lettino a Forte dei Marmi a Stefano Gabbana “palpato” da un amico catalano passando per i falli di mano di Francesco Rutelli e della moglie Barbara Palombelli. La giornalista si sistema lo slip, mentre il politico resta con le chiappe al vento. E che dire della toccatina al posteriore di Claudia Pandolfi?

Per chi è ancora in bikini sulla barca o sul bagnasciuga ecco le “toccatine” di settembre. La più hot è quella di Deborah, ex moglie del calciatore della Juventus e nuova fiamma di Alessio Albini. Corteggiata via sms, la ex wag si fa massaggiare col seno al vento sul lettino in spiaggia a Forte dei Marmi. Fisico da pin up e immagini bollenti quelle che ci mostra il settimanale Donna al Top. Sulla stessa rivista ecco i “tocchi” proibiti di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. L'ex sindaco di Roma si aggiusta i boxer rossi e mostra il fondoschiena ai flash sul bagnasciuga di Sabaudia. Grandi manovre anche per la moglie giornalista che non esita a sistemare i laccetti dello slip che la stava lasciando seminuda.



Va in scena invece ad Ibiza la “toccatina” ai danni di Stefano Gabbana. Lo stilista in vacanza si lascia palpare il posteriore dall'amico, come si vede sul settimanale Novella 2000. Di qualche giorno prima invece, la palpatina al fondoschiena di Claudia Pandolfi. La bella attrice tra topless e bikini succinti si lascia tastare dal nuovo compagno Marco De Angelis.