Gli uomini dello showbiz impazziscono per le baby fidanzate

Cosa hanno in comune Stefano Accorsi, Flavio Briatore e Roberto Cavalli? Non è solo il successo o il fascino a renderli simili bensì il fatto che tutti e tre hanno scelto donne bellissime e molto più giovani di loro. Incuranti degli anni di differenza, sicuri della loro virilità e sex appeal, gli uomini dello showbiz impazziscono per le toygirl.

Stefano Accorsi ha di recente debuttato in società con la giovanissima Bianca Vitali, prima fidanzata ufficiale dopo la rottura con la splendida Laetitia Casta. Ventenne dai lineamenti bellissimi, la Vitali regge il confronto con l'ex e si appresta ad emularne la carriera. Per lo meno quella professionale. Galeotto fu il palco dei Wind Music Awards per Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti. Venticinque anni di differenza, una figlia, una famiglia allargata e una bellezza disarmante, quella di Marica, che cinguetta social tutto il suo amore per Eros. Deve averci visto lungo anche Elisabetta Gregoraci quando, nel 2005, ha ceduto alle avances dell'imprenditore Flavio Briatore. A lui di sicuro il corpo di Eli non era sfuggito e così, trentanni di differenza, sono svaniti in un baleno. Sposati da sei anni pare siano in procinto di dare un fratellino a Nathan Falco...



Ha fatto scalpore l'unione tra Roberto Cavalli e la modella Lina Nilson. Lei, fisico statuario e classe 1987, si prende cura dello stilista in modo davvero amorevole, tanto da spalmargli la crema sotto il sole cocente di Miami. Matrimonio reale con toygirl anche tra Alberto di Monaco e Charlène Wittstock. Tra l'atleta sudafricana e il Principe ci sono vent'anni e due stili di vita decisamente diversi. Oltreoceano la fanno da padroni due attori del grande schermo, Nicolas Cage e Bruce Willis. Se Cage, dopo due matrimoni falliti, ha finito per scegliere una giovane leva, Alice Kim, il protagonista di Die Hard ha preso spunto dalla ex moglie Demi Moore, vera esperta di toyboy. L'attuale moglie di Bruce Willis, infatti, Emma Heming è un anno più giovane del secondo marito di Demi, Ashton Kutcher. L'allievo ha superato la maestra...