Giulia Calcaterra:"Sono single"

12:16 - "Non sono fidanzata. Sono single. E sto bene così". Risponde così alla provocazione di Barbara d'Urso l'ex velina bionda Giulia Calcaterra. Invitata nel salotto di Domenica Live insieme alla compagna di bancone Alessia Reato, la ginnasta smentisce tutti i flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi. Da Primo Reggiani a Salvatore Angelucci per la ginnasta sono tutti "solo amici".

Quest'estate era stata la volta di Fabio Quagliarella, il calciatore con cui aveva passato le vacanze e a cui cinguetta degli auguri davvero speciali "Tra tutte le cose che mi sono capitate lo scorso anno..tu sei una delle cose più belle..e una delle poche Vere persone che ho conosciuto!" ma tra loro non c'è stato nulla, nemmeno un bacetto.



"E con Elia, il velino biondo? Anche quella era tutta una montatura?" incalza la d'Urso ma la Calcaterra non si smuove dalla sua posizione. "Posto le mie foto sui social. Faccio tutto alla luce del sole. E poi se uno di questi flirt fosse vero sarebbe comparsa qualche foto sui giornali no?". Il fidanzato "storico" se ne è andato quando lei ancora muoveva i suoi primi passi da velina e da allora... Nessuno l'ha conquistata. E anche se la mamma la descrive come una "mangiatrice di uomini", sempre attorniata da ragazzi, lei glissa e, sbattendo le ciglia, risponde:"Non sono così. O meglio... solo un po'". E il toto-flirt ricomincia...