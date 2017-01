Giulia Calcaterra, beata tra i velini

10:36 - "Un cuore a voi giornalisti che avete fatto nascere questa "love story".#amicomio #tivogliobene". Giulia Calcaterra, questa volta, mette le mani avanti e chiarisce subito: Pierpaolo Pretelli, alias il velino moro, è solo un amico. Stanca dei continui flirt e fidanzati che le vengono attribuiti dai giornali, questa volta lo scoop ha deciso di darlo lei! E mentre con le mani forma un cuore, cinguetta ironica agli addetti del settore...

Primo Reggiani, Salvatore Angelucci, Denny Montesi, sono solo alcuni dei nomi che le sono stati attribuiti negli ultimi mesi. Lei, da quando si è lasciato con il fidanzato storico Andrea Rodini continua a professarsi single e felice. Nel mentre, si diverte.



Feste, compleanni, in discoteca con le amiche, l'ex velina bionda, l'ultima in carica insieme ad Alessia Reato, sfoggia mise mozzafiato e scatta social con la giusta malizia. Giovanissima, con un corpo scolpito dagli anni di ginnastica artistica, sexy e civettuola quanto basta, la Calcaterra non fa certo fatica ad attirare l'attenzione. Chioma biondo platino con riflessi violacei, alla Katy Perry, Giulia sorride e posa con i velini, che stanno al gioco. Pierpaolo ed Elia, altrettanto belli e altrettanto civettuoli, danno man forte alla collega di bancone: abbracci, pose insieme e tanto affetto. Magari, questa, è la volta buona...