Gisele Bundchen posa nuda per la cover francese di "Lui Magazine"

12:24 - Posa nuda Gisele Bundchen, lasciando tutti senza fiato. Lei, splendida top brasiliana, si copre le forme in piscina, seduta a cavalcioni su un gonfiabile rosso fuoco... Scatti sensualissimi quelli scelti da Lui Magazine, che scopre il lato più erotico di una delle top più famose al mondo.

Carriera brillante, famiglia perfetta, corpo da urlo e patrimonio da capogiro, Gisele non ha nulla da rimproverarsi. La sua vita è "da film", come dimostrano gli scatti social che la vedono impegnata tra party, l'ultimo sulla Croisette, e le serate romantiche con il marito Tom Brady. Il magazine francese, però, è riuscito a far emergere il lato più sensuale di Gisele.



Fotografata da Mert et Marcus la Bundchen ha dato il meglio di sé, tra scatti in topless e nudità coperte appena da abili giochi di mani e di luce. Le gambe lunghissime che l'hanno resa famosa sono sempre in primo piano, così come gli sguardi ammiccanti e le curve esplosive... Il tutto per renderla, ancora una volta, semplicemente, perfetta.