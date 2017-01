Gisele Bundchen in bikini per... Bob Sinclar

15:14 - Bella. Anzi no, bellissima. Gisele Bundchen, una delle top model più pagate al mondo, si cimenta in una nuova avventura accompagnata da uno dei dj più famosi del jet set, Bob Sinclar. Insieme, tra note e scatti piccanti con un look decisamente estivo, i due formano una coppia esplosiva... Complici le forme super sensuali della brasiliana che, in bikini, sembra esserci nata.

Testimonial della nuova campagna estiva di H&M, la Bundchen regala alcuni frame del backstage ai suoi follower postando un video social dove si vedono gli scatti girati per il brand svedese. Bikini zebrato o multicolor, costume nero dalle forme accattivanti e lei, col suo corpo statuario, che riuscirebbe a rendere sexy anche lo scatto più banale.



Basta guardare il suo Instagram dove, tra scatti al mare e foto in famiglia, non perde mai il suo sex-appeal, nemmeno mentre coccola il nuovo cucciolo di casa. In fondo, tra i suoi ex vanta uno come Leonardo DiCaprio che, in quanto a donne bellissime, sa il fatto suo. Ora che è sposata con il giocatore di football Tom Brady ed è mamma di due bambini splendidi, Gisele è inarrestabile. Questo video è solo l'inizio di una stagione estiva destinata a vederla, ancora una volta, al "top".