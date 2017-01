Giovanni Cottone si sfoga: "Valeria Marini mi deve tanti soldi"

11:13 - “Valeria mi ha dato un aiuto in liquidi, ma io le ho dato un immobile che vale sette volte quella cifra”. Prosegue la battaglia sulle pagine dei giornali tra Valeria Marini e il suo ex Giovanni Cottone. Lui su Diva e Donna si sfoga: “E' ampiamente debitrice nei miei confronti... Non si tratta di spiccioli. Somme ingenti, tanti soldi...”. Valeria intanto fa selfie bollenti, in bikini e non da sola...

Cottone racconta di “un intreccio di società e contratti, situazioni anche precedenti il matrimonio, che ora vanno regolarizzate” e attacca la Marini: “Le ho fatto anche un prestito per comprare un immobile... Mai restituito!”. L'accusa di essere andata a Cannes grazie a un impegno professionale – poi saltato – organizzato da lui e spiega di aver voluto anche lui un figlio... Ora Cottone si è fatto vedere con Dani Samvis: “Una ragazza molto carina ed educata: per ora siamo amici, può darsi che sbocci qualcosa!”.



Valeria, per ora, naviga in acque più tranquille. Si è lasciata alle spalle le polemiche e le ripicche con il suo ex e si gode la sua amicizia con Antonio Brosio. Posta scatti in bikini sexy nelle acque antistanti i Faraglioni e fa selfie sul basso ventre appena coperto da un micropareo di rete rosa.