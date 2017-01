12 giugno 2014 Giovanni Cottone mette le mani su altre curve... quelle di Dani Samvis Ai David di Donatello sempre insieme alla ex meteorina e quando può le cinge la vita, anzi il lato B Tweet google 0 Invia ad un amico

11:32 - Giovanni Cottone sa su quali curve riporre le sue mani, adesso che il capitolo Valeria Marini sembra definitivamente chiuso. Alla serata per i David di Donatello l'imprenditore non era solo. Con lui la bellissima Dani Samvis, ex di Paolo Berlusconi, dalla quale Cottone non si è staccato un istante...

Uno scatto insieme per i fotografi, lui sorride e cinge la vita, anzi il fondoschiena di Dani, con evidente soddisfazione. Lei ex meteorina, fisico da modella, capelli lunghi e scuri, un abito sobrio ed elegante, poco appariscente, sembra apprezzare. Cottone non le stacca gli occhi di dosso e nemmeno le mani. Valeria Marini se la gode con Antonio Brosio, l'amico speciale, in continue fughe d'amore, ultima tra queste quella in Costiera Amalfitana.



Giovanni intanto non perde tempo e si consola accanto ad una splendida donna, che da qualche tempo, è sempre al suo fianco. "E' una bella persona, una ragazza molto carina ed educata: per ora siamo amici, poi può darsi che sbocci qualcosa!", ha detto l'imprenditore giorni fa a "Diva e Donna", parlando di Dani. E mentre le accuse reciproche non si placano e la telenovela della loro separazione "lampo" regala continui colpi di scena a suon di scatti rubati e dichiarazioni shock, Valeria e Giovanni sembrano voler ritrovare al più presto il loro equilibrio... sentimentale. Insieme a partner diversi.