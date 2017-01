Giovanna Rigato, ex gieffina da calendario... hot

13:45 - Ex gieffina dalle curve prorompenti Giovanna Rigato, inquilina della sesta edizione del Grande Fratello, posa per un calendario che promette di essere uno dei più bollenti del 2014.

Trevigiana, classe 1981 la bionda showgirl, uscita dalla casa e dallo showbiz, non si è persa d'animo e, per il suo rientro in grande stile nel mondo delle spettacolo ha giocato le sue carte vincenti, un lato B mozzafiato e curve conturbanti. Dietro l'obiettivo che l'ha immortalata in tutta la sua sensualità il fotografo Francesco Baronio.



Giovanna non ha mai disdegnato scatti senza veli e per i 12 mesi piccanti di questo calendario ha dato il meglio di sé. A novembre è completamente nuda sotto una cascata naturale, a gennaio in topless in una piscina, a maggio e settembre, luglio e febbraio sfoggia le sue forme perfette sulle spiagge e nel mare tra la Tunisia e la Toscana. Ma ci sono anche scatti campestri, eccola in mezzo alla natura della bassa bresciana, la canottiera slacciata, il seno in vista e tanto sex appeal. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le fantasie erotiche.