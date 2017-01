Giorgia Surina a cena con un altro

12:17 - L'ultima volta che sono stati paparazzati insieme Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis stavano discutendo, con tanto di musi lunghi e sguardi arrabbiati che non lasciavano presagire nulla di buono. Poi, più nulla. Fino a qualche giorno fa quando l'attrice è stata pizzicata a cena con un altro: moro, aitante e sconosciuto ma in grado di farle accennare un sorriso... Solo un amico? O il matrimonio con Vaporidis è davvero al capolinea?

La Surina e l'uomo misterioso sono stati fotografati durante quello che sembra un vero e proprio tete-à-tete. Cenetta romantica insieme e passeggiata al chiaro di luna. Lui, galante, la fa uscire per prima dal ristorante. Lei, sempre seria, accenna un sorriso mentre si dirigono verso la macchina. Sembra proprio che la Surina stia trascorrendo una serata piacevole...



Come sempre i diretti interessati non rilasciano commenti, anche se la loro storia da tempo sembra navigare in cattive acque. Sui social lei si mostra sempre sorridente in compagnia solo del suo amato gatto persiano, unico beneficiario di coccole e carezze. Vaporidis, invece, scatta con gli amici e lancia messaggi nemmeno tanto velati. Uno degli ultimi recita:"Keep you personal life personal - Mantieni "privata" la tua vita privata". Che sia un caso? O è una frecciatina diretta alla moglie?