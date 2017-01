Gigi Buffon vince, Alena Seredova festeggia... da single con le amiche

10:38 - Gigi Buffon vince il derby della Mole con la sua Juve, intanto Alena Seredova se la spassa con le amiche durante la Fashion Week milanese. Da un cocktail party all'altro, tra inaugurazioni di boutique, presentazioni e giri in centro, la moglie del portierone bianconero mostra grandi sorrisi ed appare in splendida forma per gli appuntamenti modaioli. Circondata dalle amiche, Alena è pronta a voltare pagina.

“Now running to the stadium #JuveToro - #ForzaJuve” cinguettava la Seredova qualche ora prima della partita. Ma il suo fine settimana, prima del rientro a Torino, è stato animato da grandi feste. L'abbiamo vista in compagnia di Martina Colombari, Ana Laura Ribas, Natasha Stefanenko, ma non solo. Ha cambiato look e maison sfoggiando sempre outfit eleganti e sensuali. In volto è apparsa raggiante e felice, segno che la crisi con il marito è ormai alle spalle.



Del resto gli indizi che fanno pensare che i due conducano vite parallele sono parecchi. Oltre alle foto pubblicate da Chi in cui lui è stato beccato ad uscire da un appartamento di Torino, mentre lei dalla villa di famiglia, ci sarebbero appunto gli ultimi avvistamenti di Alena prezzemolina agli eventi mondani felice e sbarazzina.