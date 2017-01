Gigi Buffon torna a casa... da mamma Alena

12:27 - Una pizza in centro a Torino, poi, con i suoi bambini, Louis Thomas, 6 anni e David Lee, 4, Gigi Buffon si avvia verso casa... da Alena Seredova, come mostra Diva e Donna. Il portiere della Juve e della Nazionale comincia così il suo praticantato da papà single. La separazione dalla modella ceca, procede, per ora senza intoppi, i due non vivono più insieme e prima di partire per il Brasile il capitano trascorre un po' di tempo "in famiglia".

Una famiglia che per lui d'ora in poi sarà presumibilmente solo "part-time". Perché se la separazione da Alena sta avvenendo nella maniera più morbida e pacifica possibile, è anche vero che in Tribunale, al momento della divisione dei beni e, ahinoi, dei figli, la decisione finale, potrebbe essere che i bambini restino per la maggior parte del tempo con la madre. Ma è ancora tutto da vedere.



Intanto però il portiere è in partenza, il Brasile lo aspetta e non è ancora noto se la Seredova occuperà ancora il suo posto in tribuna, tra le wags dei calciatori della Nazionale. Finora la bella modella ceca non è mancata ad un solo appuntamento calcistico di papà Gigi. I bambini amano il calcio, passione che Buffon ha trasmesso loro senza troppa fatica, e per i suoi figli Alena sarebbe disposta probabilmente a presenziare a tutte le partite future dell'ex, anche se non più in veste di moglie.



Quello che nessuno vorrebbe succedesse è però un incontro "casuale" sui campi di calcio tra le due donne di Gigi, Alena e Ilaria D'Amico. Adesso che il portiere è single e la separazione è stata ufficializzata, la sua relazione con la giornalista di Sky, per ora solo frutto di rumors e scatti rubati, ha meno impedimenti e presto potrebbe succedere di vedere la nuova "fidanzata" del capitano tra le wags sugli spalti. Speriamo solo che non ci sia anche la sua ex. Il self control e l'apparente calma che Alena ha finora dimostrato in tutto il pasticciaccio della separazione potrebbero venir meno.