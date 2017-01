Gigi Buffon, in arrivo il quinto tapiro per lui

17:56 - Questa sera a Striscia la notizia Gigi Buffon riceverà il suo quinto Tapiro d’oro. Il motivo? Il fallo su Klose e quel cartellino rosso durante la partita Lazio-Juventus. Anche se, inutile dirlo, le insinuazioni sulla sua vita privata non sono mancate. E se "l’espulsione era qualcosa che nessuno si aspettava ma era inevitabile", sulla vita privata è meno categorico.

Ormai il gossip è sulla bocca di tutti. La Seredova cinguetta auguri di "serenità" mentre si fa sempre più insidioso il dubbio che la relazione con la conduttrice Ilaria D'Amico non sia solo un qualcosa di inventato. Staffelli lo incalza e chiede se è nelle sue intenzioni lasciare la "vecchia signora", senza specificare se parla di Juve o della moglie. Buffon non ci casca e risponde:"Assolutamente no. Sono solo dei chiacchiericci. Come ho sempre detto credo che le situazioni private vadano risolte e affrontate in famiglia con la massima serenità e la massima trasparenza". Non resta che attendere la risposta di Alena. Su Twitter, ovviamente.