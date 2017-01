27 agosto 2014 Gigi Buffon - Ilaria D'Amico, onda di passione Vacanza alle Cinque Terre per la neocoppia: il portiere della Juve accarezza con dolcezza la pancia della giornalista... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:35 - Abbracci, baci, tuffi... Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono innamorati pazzi. Gli scatti di "Diva e Donna" parlano chiaro: questa love story occuperà le pagine dei rotocalchi ancora per molto tempo. Dopo la Grecia è la volta delle Cinque Terre, dove i due si sono concessi un weekend di passione. E balzano agli occhi quelle carezze sulla pancia della giornalista... E' già in arrivo un bebè?

Quel che è certo è che tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico le cose vanno a gonfie vele. Anche se le critiche alla neocoppia non mancano, i due sembrano davvero decisi a viversi ogni momento al massimo. Eccoli distesi sul lettino a La Spezia mentre si coccolano e si baciano come due adolescenti, presi da un'irrefrenabile passione. I paparazzi immortalano tutto: i tuffi insieme, i baci al largo e, sopratutto, i loro sorrisi. Il portiere della Nazionale non smette un attimo di guardarla e di toccarla. La mano sulla pancia, le premure nel portarle la frutta... Chissà che i due non stiano davvero nascondendo il più dolce dei segreti. I rumors darebbero quasi per certa una gravidanza ma è ancora presto per fare congetture.



Intanto si avvicina la loro prima uscita ufficiale. Con l'inizio del campionato lui tornerà in campo sempre insieme alla Juve mentre lei dovrà seguire le partite dagli studi tv: è inevitabile che i due prima o poi si trovino davanti ad uno "scontro" diretto. Il mondo "reale", per ora, sembra ancora lontano e Gigi e Ilaria si concentrano solo sulle loro fughe romantiche... E se lei in costume bianco e curve esplosive è sempre più bella, lui sfoggia addominali d'acciaio e un fisico atletico: una coppia tutta da guardare.