3 settembre 2014 Gigi Buffon - Ilaria D'Amico, fuga d'amore per il primo compleanno insieme La conduttrice tv ha raggiunto il portiere dopo la partita per festeggiare con una cenetta romantica e una notte in albergo... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:24 - Hanno festeggiato insieme i 41 anni della conduttrice tv, con una cenetta romantica a Lonigo, vicino a Vicenza e una notte di passione in albergo. Ilaria D'Amico ha raggiunto Gigi Buffon dopo la partita Chievo-Juventus per regalarsi una notte insieme alla sua dolce metà. Le foto di Chi parlano chiaro: mazzo di rose, abbracci e baci... Tra i due la passione è davvero alle stelle.

Una cena durata tre ore e un appuntamento che profuma di fuga romantica. Finita la partita - e di conseguenza la diretta tv della conduttrice - i due si sono dati appuntamento al casello dell'autostrada di Verona, come racconta il settimanale. Le macchine hanno proseguito fino a Lonigo dove la coppia ha prenotato albergo e ristorante e dove, finalmente, si sono potuti abbracciare. Buffon si è presentato con un mazzo di rose da vero gentleman e la D'Amico ha sfoggiato un miniabito che metteva in risalto tutte le sue doti femminili...



Anche se sono usciti allo scoperto la coppia continua a preferire gli incontri serali, romantici, avvolti da quel senso di trasgressione e mistero che tanto giova alle neocoppie di fidanzati. In attesa di vederli in uno scontro diretto in tv, Gigi e Ilaria continuano a flirtare come due piccioncini... E per chi sospettava una gravidanza, lei risponde con un tubino aderente che vale più di un'ecografia...