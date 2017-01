Gigi Buffon e Alena Seredova, case separate?

13:20 - Apparentemente tutto tace. Lei va allo stadio con i bambini per incoraggiare il marito e posta lo scatto su Twitter, nessuno commenta, nessuno dice nulla. Eppure la crisi tra Gigi Buffon e Alena Seredova potrebbe non essere per niente rientrata. I paparazzi di Chi li hanno infatti fotografati uscire e rientrare da case separate. Lui da un appartamento a Torino, lei dalla villa di famiglia.

Stando a Dagospia lo scorso 22 gennaio Alena avrebbe letteralmente messo alla porta Buffon, con tanto di valige fuori casa. Gigi avrebbe così "ripiegato" trovando un appartamento nello stesso palazzo torinese dove abita Riccardo Grande Stevens, avvocato e ex della nuova fidanzata di Andrea Pirlo, Valentina Baldini, o forse addirittura a casa di lui.



Ed è da lì che l'auto di Buffon esce alle 11 del mattino, come mostrano gli scatti di Chi, per poi rientrare alle 18 dopo gli allenamenti.

Alena Seredova invece continuerebbe la sua vita quotidiana nella villa di famiglia. Alle 9 esce con i bambini per accompagnarli a scuola, poi palestra e centro estetico, il volto cupo, scuro e preoccupato. Quindi rientro a casa verso le 17. Da sola.



I due starebbero già conducendo vite parallele. Ma sono solo rumors. La vita privata non va messa in piazza, hanno ribadito sia Buffon sia la Seredova, dopo le insinuazioni su una possibile relazione tra il portiere della Juventus e della nazionale con Ilaria D'Amico.

E da allora nessuno ha messo più becco nella questione. Tranne i paparazzi. Per ora quindi sono le immagini a parlare. Non c'è null'altro da dire.