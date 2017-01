George Clooney sposa Amal il 26 settembre

17:06 - "Non vedo l'ora di sposarmi", ha detto George Clooney l'altra sera a Firenze, ospite ad una cena di gala per beneficenza. E il suo desiderio si avvererà molto presto. La star di Hollywood infatti salirà all'altare con la sua avvocatessa Amal Alamuddin il 26 settembre e ad ospitare le nozze dell'anno sarà un "antico palazzo" di Venezia.

A rivelarlo sarebbe stato lo stesso Clooney nel corso della serata di gala fiorentina, che si è tenuta nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per la cena di gala con asta di beneficenza Celebrity fight night. La rivelazione è stata raccolta dal Quotidiano Nazionale Qn secondo il quale la star ha precisato che si concederà "un viaggio di nozze solo tre giorni, poi il lavoro mi chiama".

L'attore si sposerà quindi quasi due settimane dopo la sua ex Elisabetta Canalis, il cui matrimonio è invece previsto per il 14 settembre in Sardegna.



Mano nella mano con la sua Amal, George ha firmato autografi e si è fermato tra la folla di fan in delirio che lo ha accolto a Firenze. Sorridente, felice e innamorato, tanto da "sbilanciarsi" in una dichiarazione d'amore pubblica alla fidanzata: "Vorrei dire ad Amal 'ti amo da morire e non vedo l'ora di diventare tuo marito'. Poi l'attore ha anche rivelato un dettaglio sulle nozze: "Indosserò un abito di Oscar de la Renta".