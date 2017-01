20 marzo 2014 George Clooney in love con Amal Alamuddin Stacey si sposa con l'imprenditore Jared Probe Mentre si consolidano le voci sulla nuova relazione dell'attore di Hollywood con l'avvocato di successo di Assange, l'ex wrestler convola in nozze in gran segreto in una spiaggia messicana: è guerra di coppie senza tregua Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - Mentre le voci sulla relazione di George Clooney con Amal Alamuddin si consolidano, la sua ex, Stacey Keibler, sposa l'amico e imprenditore Jared Probe, a soli 8 mesi dalla rottura con l'attore di Hollywood. I primi dalle spiagge bianche delle Seychelles - secondo il Dailymail - sono andati in safari in Tanzania. I secondi hanno celebrato le nozze in Messico. Una guerra di coppie senza tregua.

Per i media anglofoni George è sempre più legato ad Amal, con cui uscirebbe alemeno da ottobre. E' stata lei ad accompagnare la stella di Hollywood alla Casa Bianca per la presentazione del film "Monuments Men". Chapeau a Clooney per la scelta, l'avvocato 36enne, di origine libanese ma naturalizzata inglese, ha un curriculum di tutto rispetto. E' una barriest specializzata in diritto internazionale di un importantissimo studio legale di Londra, è stata consulente per le Nazioni Unite, consigliere dell'ex segretario Onu Kofi Annan, e annovera tra i suoi clienti Julian Assange di cui è stata difensore. Oltre a essere poliglotta e conoscere inglese, francese e arabo. La rampante Amal, nelle foto, se la ride che è un piacere. Bella, colta e spavalda.



Per fortuna anche la bionda sportiva ha ritrovato il sorriso con il suo Jared. Felicità che dalle foto postate su Instagram traspare. Ad ammetterlo è l'ex wrestler stessa, che alla rivista People ha raccontato: "La mia gioia indescrivibile! Il matrimonio è un legame di amore e di amicizia, significa anche riversare tutta la tua fiducia in una persona che non puoi fare a meno di credere sia la tua anima gemella. Qualcuno che ha a cuore tutti i tuoi interessi. Qualcuno che ha cura di te, che ti aiuta a crescere e a essere una persona migliore. Jared è tutto questo per me". E se sono tutti contenti, alla fine, che importa del passato: tutto è bene quel che finisce bene.