7 agosto 2014 George Clooney e Amal Alamuddin, ecco le pubblicazioni delle nozze La coppia si sposerà in Italia a settembre ma non è ancora decisa la data

15:39 - Ormai non ci sono dubbi. Il matrimonio tra George Clooney e Amal Alamuddin si farà. A Londra nel distretto di Kensington e Chelsea sono state affisse le pubblicazioni di nozze. Nelle quali si rende noto che la coppia si sposerà in Italia, anche se non si sa ancora esattamente né dove né quando.

Il documento, pubblicato da DListed, che che ha postato la foto delle pubblicazioni di Londra, dovrà restare esposto per almeno 16 giorni prima che l'attore e regista e la sua bella avvocato possano andare all'altare. Un conto alla rovescia può quindi già cominciare. Le voci intanto su data e luogo delle nozze dell'anno non si contano. C'è chi parla di 20 settembre e di un matrimonio che si svolgerà presumibilmente a Venezia in concomitanza con il Festival del Cinema, chi insiste sul 12 settembre e sulla villa di George a Laglio, sul lago di Como. Di certo non c'è ancora nulla se non che i due fanno proprio sul serio. E a settembre, il 14 anche l'ex di Clooney, Elisabetta Canalis, pronuncerà il suo fatidico sì con il fidanzato Brian Perri. Casualità o abile mossa mediatica? Ultimamente pare che i vip e il loro ex facciano a gara per far coincidere date di nozze con i rispettivi compagni, come è di recente successo tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Intanto Amal è arrivata in Italia il primo agosto atterrando a Milano e a villa Oleandro pare che già fervano i preparativi.