George Clooney compra casa in Toscana

13:12 - Dopo quel ramo del lago di Como, George Clooney sbarca in Toscana e compra casa in Lunigiana. L'attore americano avrebbe visto la splendida villa durante una delle sue escursioni in sella alla sua Harley e avrebbe così deciso di “occupare” una dimora da mille metri quadrati che fu anche casa di una delle amanti di D'Annunzio.

L'affare, secondo i bene informati, è da quattro milioni e mezzo di euro per la villa del '500 in fase di ristrutturazione, immersa in un parco di due ettari con piscina. A Como però possono stare tranquilli perché Clooney non abbandonerà Laglio, ma avrà una seconda abitazione italiana. In Toscana, terra già scelta da molte celebrità.