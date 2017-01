Francesco Totti- Ilary Blasi, un tuffo abbracciati per scacciare ogni presagio di crisi

10:30 - Intorno a loro è tutto un susseguirsi di separazioni, coppie d'oro del calcio, come loro, che però non ce l'hanno fatta, Da Seredova-Buffon a Pirlo-Roversi per citare le più celebri. Ilary Blasi e Francesco Totti invece tengono duro e in vacanza a Ponza, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, si godono felici la loro happy family, più innamorati che mai, decisi a scacciare ogni presagio di crisi.

La loro ricetta? La famiglia prima di tutto. "Quando stai bene lì", dice Totti "riesci a fare il resto". Tanto è vero che lui, 38 anni, il calciatore più anziano della serie A, ha un contratto fino a 40 anni e tutte le intenzioni di portarlo a termine... "da protagonista". Anche Ilary è al top della sua carriera e dopo sette anni di conduzione a Le Iene si farebbe il suo nome per la nuova edizione di L'Isola dei Famosi". Un terzo figlio? Lui fa pressing, lei si dice “combattuta... ma tentata”. Insomma una famiglia perfetta. Anche fisicamente. Lei sembra una sirena dalle curve scolpite, lui un macho dai muscoli scultorei. Bellissimi e soprattutto ancora innamoratissimi e mentre attorno a loro le coppie si sgretolano Ilary e Francesco vanno avanti e si tuffano abbracciati nel mare di Ponza. L'anno prossimo, il 19 giugno, festeggeranno dieci anni di matrimonio.