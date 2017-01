Francesco Facchinetti innamorato di Wilma?

10:56 - Lei si chiama Wilma Helena Faissol, “fashion branding, talent management & strategic communications”, come è scritto sul suo profilo social, bionda, affascinante e brasiliana e, stando ai rumors, sarebbe la nuova fiamma, udite udite, di Francesco Facchinetti. Con lui pubblica alcuni scatti su Instagram e un commento, se non altro sospetto: "@frafacchinetti amore mio @ Milano Ti Amo".

E dire che avevano lasciato il Dj Francesco "perdutamente" innamorato della sua ex compagna e madre di sua figlia Mia, Alessia Marcuzzi: "Non mi posso immaginare a fianco di nessun'altra", aveva detto di recente a Verissimo e ancora: "Credo nelle seconde chance, ma io sono sempre fidanzato con quella con cui ero fidanzato!".



La seconda chance però, stando alle chicche di Chi, capitan Facchinetti sembrerebbe essersela data con un'altra. Brasiliana, bionda, guarda caso come Alessia, bella e affascinante. Negli scatti social nulla di più se non una evidente intesa e una bella amicizia. Sdraiti per terra i due sono vicini insieme ad altri amici e poi uno scatto di gruppo. Wilma, brasiliana, commenta però con cinguettii entusiasti la sua "famiglia italiana" di cui fa parte anche Francesco. Al quale in un tweet si rivolge individualmente con un sospetto "amore mio". Nulla di più. Solo voci e il gossip vola. Ma il cuore di Facchinetti potrebbe essere di nuovo in movimento e non in direzione Marcuzzi.