Francesca Testasecca, "belfie" hot

11:08 - Francesca Testasecca è rinata. Non si tratta solo dei chili persi o del sorriso ritrovato... L'ex Miss Italia ha trovato il sorriso e la voglia di piacersi e di piacere. E così, sui social, regala selfie intriganti dove si vedono tutte le sue forme e il suo sguardo da gatta. Non contenta, però, immortala anche il suo lato B con tanto di tatuaggio che finisce proprio sul bordo dei jeans... E i commenti dei fan si sprecano.

Ha imparato ad ammiccare la Testasecca e ora non si ferma più. Occhi languidi, sorrisi maliziosi e dettagli sempre più scoperti. Una scollatura esagerata, una gonna corta, un vestitino striminzito... Tutto il necessario per farsi notare. Per non passare inosservata.



Lo scatto più bollente, però, è quello che la ritrae con la schiena nuda e i morbidi capelli sciolti sulla schiena e i vecchi jeans, che ora le stanno larghi. "Tattoo" cinguetta, mentre immortala il disegno floreale che sensuale finisce sotto lo slip... E quello che appena si intravede diventa subito una fantasia proibita.