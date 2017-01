Francesca Piccinini, un bikini... acrobatico

09:58 - Francesca Piccinini si dondola su una palma mentre sfoggia il suo fisico scolpito. Bikini striminzito e forme in bella vista, la pallavolista si gode un momento di relax in una location segreta, in compagnia dell'amica e compagna di squadra Paola Paggi. Birra, sole e divertimento... L'estate è appena cominciata e già promette bene.

Sotto rete la Piccinini va fortissima ma anche appesa alle palme non sembra cavarsela poi tanto male. Sorridente e spensierata, l'Azzurra della volley regala scatti mozzafiato mostrando quel corpo così perfetto, merito di allenamenti e fatiche. Lei, che si è spogliata per Playboy e in spiaggia regala sempre bikini bollenti, sorride felice all'obiettivo, consapevole di piacere.