Francesca Pascale si è fatta mora

18:42 - Occhialoni scuri, caschetto nero: non è la Valentina di Guido Crepax ma poco ci manca. E' questo il nuovo look scelto da Francesca Pascale e immortalato dai fotografi del settimanale Chi. La fidanzata di Silvio Berlusconi è stata immortalata per le strade di Roma, si dice, alla ricerca della nuova casa che la coppia andrà ad occupare. Pare infatti che Palazzo Grazioli possa diventare la sede ufficiale di Forza Italia nella capitale.