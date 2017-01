Francesca Fioretti si è mascherata

10:35 - Trattamento di bellezza con maschera sul volto per la bella Francesca Fioretti, che posta su Instagram lo scatto "privato". L'ex gieffina, che sul social riscuote un gran successo, è un'assidua fan del genere "selfie". "Mi disintossico" scrive e i fan le rispondono: "Sei bella anche così".

Francesca ama condividere sul social la sua vita raccontando le sue giornate con tante fotografie ed autoscatti. I suoi fan, un consistente seguito, apprezzano e non perdono un aggiornamento. Tra le ex inquiline della casa del Grande Fratello la Fioretti resta una delle più amate anche a tanti anni di distanza.



Eccola in una serie di selfie in cui sorride e fa facce buffe. Sempre bellissima, sexy e seducente. Ancora più di prima, da quando è la neo fidanzata di Davide Astori. calciatore del Cagliari e della Nazionale. Una love story nuovissima su cui ancora vige il quasi top secret. Intanto però Francy si "prepara" e a Napoli indossa già l'abito da sposa... alla kermesse dedicata alle nozze “E’ Sposa”. Le prossime saranno le sue?