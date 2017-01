Francesca Fioretti e Davide Astori, foto social "in love"

10:37 - Sorridenti, innamorati e felici. Francesca Fioretti e Davide Astori non si "nascondono" più e pubblicano le loro foto insieme anche sui social. L'ex gieffina e il calciatore del Cagliari si frequentano da qualche mese e, finalmente, hanno deciso di far contenti i loro follower, postando gli scatti che li ritraggono più innamorati che mai. "Io&te" cinguetta lei e i "mi piace" dei loro fan si sprecano...

Dopo la fine della storia con Ferdi, nata dentro la Casa del Grande Fratello e conclusa poco dopo la loro uscita, la Fioretti ha collezionato flirt più o meno importanti. Dopo il bacio saffico con Ariadna Romero durante il reality di Pechino Express, lei aveva lasciato intendere di aver bisogno di qualcuno al suo fianco, di un uomo vero. E infatti... A dicembre le prime indiscrezioni e ora, a distanza di qualche mese, ecco i loro visi sorridenti.



Di lui si sa poco. Giocatore del Cagliari e della Nazionale, Astori non sembra attratto dai riflettori del gossip eppure alle curve della Fioretti non ha proprio resistito. D'altronde, come biasimarlo. Francesca non è certo una che fa fatica a mettersi in mostra: décolleté in bella vista grazie alle maglie scollate, sguardo da gatta e la giuste dose di ironia, le sue armi di seduzioni non sono certo un segreto... Con una così, qualsiasi difesa era inutile!