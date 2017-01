Francesca Fioretti - Davide Astori, l'amore ai tempi dei social

11:09 - "Il mio sole sei tu", "Per chi se lo merita la felicità arriva", "tua". A giudicare dai cinguettii romantici che posta, Francesca Fioretti è proprio innamorata. La storia con il calciatore del cagliari Davide Astori va a gonfie vele e l'ex gieffina non si trattiene, condividendo con i suoi follower tutta la felicità del suo amore...

L'amore tra i due è iniziato lo scorso dicembre, in sordina. La Fioretti ha aspettato che la storia diventasse un po' più seria prima di condividere il suo amore con gli altri. Ma ora... I due vanno insieme anche agli eventi mondani - l'ultimo, in ordine di apparizione, il matrimonio di Riccardo Montolivo e Cristina De Pin - e cinguettano selfie innamorati direttamente dal profilo di lei.



La Fioretti, che non aveva un fidanzato "serio" dai tempi del Grande Fratello, sembra davvero innamorata. Il calciatore del Cagliari ha segnato il gol più importante: quello nel cuore della sua bellissima fidanzata. Così, baciati da sole, i due piccioncini salutano l'arrivo dell'estate che si prospetta piena d'amore...