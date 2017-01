Francesca De André, scorci bollenti sul lettino

11:43 - "Relaxing time..." cinguetta in diretta dal lettino Francesca De André. A rendere meno rilassante il tutto, però, ci pensano i suoi scatti... da cardiopalma. Bikini striminzitio e lato B in primo piano, pose maliziosi che lasciano intravedere fin troppo, la cantante sa bene come stuzzicare i suoi fan. Chissà cosa pensa di questi scatti sexy il fidanzato Daniele Interrante!

"Siamo una coppia a 360 gradi, ci lega un rapporto bellissimo, che va oltre quello sentimentale..." raccontava qualche mese fa a Tgcom24. In effetti, tra i due, va tutto a gonfie vele. Mai un pettegolezzo, mai una crisi. Complici le forme sinuose di Francesca che non esita a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Dai microabiti ai costumini disinibini, la De André sa bene di avere un corpo che la rende il sogno erotico di molti dei suoi follower. Eppure non si crede una diva, anche se scatta con consapevolezza in pose da vera bomba sexy.



"E' il gossip che mi vuole ribelle - diceva qualche tempo fa - Io sono sempre la stessa". Sarà... Ma gli scatti parlano dell'ex naufraga parlano chiaro e i commenti dei fan anche. Le sue curve fanno impazzire i social e lei, maliziosa, si muove conturbante conturbante regalando, in diretta dal lettino, un'inquadratura che lascia poco spazio all'immaginazione...