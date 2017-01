22 luglio 2014 Francesca De André e Daniele Interrante, coccole hot sotto il solleone Inseparabili nella vita e sul lavoro, i due regalano scatti piccanti... Complici le curve sinuose della cantante che ben si sposano con i muscoli dell'ex tronista Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - Quando si sono messi insieme, nessuno avrebbe scommesso sulla durata della loro storia d'amore, e invece... Due anni dopo Daniele Interrante e Francesca De André sono più uniti che mai e lo dimostrano le foto scattate all'Alassio Beach Festival. Tra coccole, sport e corpi che sfiorano, l'atmosfera tra i due sembra essere piuttosto piccante...

Complici le forme sinuose di Francesca e il suo bikini succinto, che regala scorci a dir poco mozzafiato. Non è da meno nemmeno il fisico dell'ex tronista che, addominali scolpiti e pettorali in vista, si stringe la sua bella durante la partita di beach volley. I due, però, fanno coppia fissa non solo nella vita ma anche nel lavoro. Interrante, infatti, ha incoraggiato la nuova carriera da cantante intrapresa dalla De André che ha da poco inciso il singolo "Yes Sir, I Can Boogie" ed è diventato il suo manager.



Consapevole di avere "tra le mani" una bomba sexy, basta guardare il videoclip della canzone per rendersene conto, chissà che Daniele non abbia preferito tenere sott'occhio il corpo perfetto della sua dolce metà. Lei, che tra bikini e foto social non smette mai di provocare, giura di essere maliziosa ma mai volgare e di amare alla follia il suo fidanzato. Agli altri non resta che rifarsi gli occhi...