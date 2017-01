Francesca De André al palo... balla la lap dance

10:36 - Attorcigliata al palo da lap dance, le curve bollenti avvolte da un body semi trasparente e scosciatissimo e un piccolo cuoricino tatuato sull'inguine, Francesca De André balla sensuale e super sexy per il fidanzato Daniele Interrante e forse anche per nonno Fabrizio... Intanto è accusata di furto.

Al suo debutto come cantante la nipotina 23enne del grande cantautore sta girando un video molto piccante, come mostrano gli scatti del settimanale Novella 2000, che avrebbe potuto scandalizzare anche il nonno, uomo controcorrente e moralmente "aperto". Francesca, bellissima e disinibita, in body e tacchi a spillo, si avvinghia a un palo e mostra il meglio di sé mentre gira il video per l'uscita del suo nuovo singolo "Yes sir, I can boogie". Sarà degna di nonno Fabrizio?



Sicuramente il grande cantautore genovese le "perdonerebbe" sia gli scatti osé sia qualche accordo stonato, un po' meno forse le accuse di furto per 12 mila euro che pesano sulla giovane ex naufraga dell'Isola dei Famosi 8. Pare infatti che Francesca si sia messa nei guai per essersi indebitamente appropriata di mobili, arredi, un impianto hi-fi, un materasso matrimoniale rifoderato e altri oggetti, sottraendoli dall'appartamento in via Moscova a Milano di un imprenditore, che l'aveva ospitata per un po' di tempo. La showgirl nega tutto, anche se ci sarebbero persino dei testimoni, che l'avrebbero vista portare via i mobili con un furgone, aiutata da un amico. L’udienza è fissata per i prossimi giorni... lei intanto balla al palo.