Flavia, capezzoli al... Vento

11:48 - Che non sia una fanatica della palestra è cosa nota ma non per questo Flavia Vento rinuncia alla tintarella. Eccola a Fregene, con un bikini bianco che lascia poco spazio all'immaginazione e una pancetta... non proprio piatta. La showgirl, però, sembra non farsene un cruccio e per "distrarre" gli obiettivi dei fotografi esce dall'acqua maliziosa con i capezzoli ben in vista...

Scomparsa dal piccolo schermo, impegnata sui social a difendere le sue battaglie politiche, Flavia Vento raramente si lascia pizzicare dai paparazzi. Inevitabile, però, non venire notata sul litorale romano. Sarà colpa di quel bikini bianco e decisamente succinto, dei capezzoli birichini che sbucano da sotto la fascia oppure di quel corpo morbido, quasi burroso, molto lontano dall'immagine della showgirl ai tempi delle sue comparse in tv.



Fiera dei suoi rotolini, incurante degli sguardi curiosi, si dedica alla tintarella e non rinuncia alle pose sexy da sirena. E agli occhi più attenti non sfuggono i dettagli più piccanti... Nessuna traccia del suo fidanzato Marc Prato, con cui era stata paparazzata lo scorso febbraio mentre, in preda alla passione, si scambiavano baci e carezze sul cofano dell'auto. I due si erano conosciuti per caso, mentre Flavia stava mangiando a Piazza di Spagna. Allora la Vento aveva confessato innamorata, "Io lo faccio ridere e lui è un santo perché ama i miei sette cani, mentre i miei ex li odiavano. E' dolce, sensibile e non è geloso". Chissà com'è andata a finire...