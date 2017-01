Fiori d'arancio per il calciatore Mattia Destro e Ludovica Caramis

09:59 - Finalmente sposi. Ludovica Caramis e Mattia Destro sono convolati a nozze nel pomeriggio di ieri, primo settembre, nella chiesa di Ascoli Piceno, città d'origine del calciatore. La sposa, con un abito bianco dalla scollatura vertiginosa e dalle trasparenze decisamente sexy si è fatta attendere per quasi mezz'ora. Duecento gli invitati, tra i quali spiccavano calciatori e soubrette, per un matrimonio all'insegna dell'amore.

Un abito che ha attirato l'attenzione, e i flash, di tutti i fotografi quello scelto da Ludovica: a sirena, in pizzo, con un velo lungo e ricamato, bouquet di rose bianche in mano e... una scollatura profonda che lasciava intravedere molto di più di quanto ritenuto "consono" per un matrimonio religioso. A coprire il seno delle coppe color pelle, schiena scoperta e un vitino da vespa sottolineato dal gioco dei tessuti in contrasto. Un abito più sexy di così era davvero difficile da scegliere. Destro, invece, indossava un abito scuro molto elegante con una bottoniera che richiama i fiori scelti dalla Caramis.



Entrambi giovanissimi, 23 anni appena, il loro è stato un colpo di fulmine e, dopo una breve convivenza, hanno deciso di dire il loro "sì" più importante. Ad organizzare tutto ci ha pensato proprio la Caramis, aiutata dalla stessa wedding planner di Belen. Un cerimonia semplice, con "solo" duecento invitati, compresi i colleghi di lui - avvistati il portiere della Roma Morgan De Sanctis ed il centrocampista dell’Inter Joel Obie - e le "professoresse" amiche di lei.