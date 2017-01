Fiocco azzurro per Megan Gale: la modella è diventata mamma

14:11 - E' nato alle 16 del pomeriggio del 13 maggio, ora australiana, il piccolo River Alan Thomas Hampson, figlio di Megan Gale. 38 anni, e del suo compagno il giocatore di football australiano Shaun Hampson, 13 anni più giovane di lei. "Our precious little 3.87kg (8.5 pound) man came into the world" cinguetta felice la modella su Instagram postando i primi scatti.

Una manina e poi il bimbo addormentato in due immagini in bianco e nero davvero tenerissime: "Needless to say Shaun and I are completely smitten with him and we're beyond blessed to have such a healthy baby. Still deciding on a name so watch this space. Words can't even come close to describing how we're feeling right now and more so, how it felt to see, hear, hold and meet this beautiful soul for the first time. We love you little man and are SO thrilled to be your parents", "Non è nemmeno necessario dire quanto Shaun e io siamo al settimo cielo con lui, grati che sia nato così sano", scrive la bella top australiana, che 15 anni fa, ha fatto impazzire milioni di italiani con i suoi occhi verdi e le sue curve mozzafiato.



"Non abbiamo ancora deciso il nome", aggiunge la Gale, mostrando la manina del piccolo, "ma non possiamo descrivere come ci sentiamo nell'incontrare questa piccola anima per la prima volta. Ti amiamo piccolo uomo e siamo eccitati di essere i tuoi genitori". Poi con il secondo scatto, in cui il bimbo appare per intero, Megan svela il nome: "We finally chose a name for our little man - River Alan Thomas Hampson. Rivers is my Mums maiden name, Alan after my Dad, Thomas for Shaun's Dad and the last name just like his Daddy's", spiegando che River è il nome da ragazza di sua madre, Alan quello di suo padre, Thomas quello del padre di Shaun. Benvenuto in Australia River Alan Thomas Hampson.