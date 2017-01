Filippo Magnini, che fisico scultoreo!

11:49 - Finalmente è tornato il suo momento. Dopo l'oro nei 100 stile libero al Trofeo Milano Filippo Magnini si riprende lo scettro e mostra il suo lato narciso. Un fisico perfetto, depilato e scultoreo. Re Magno è bello, sexy e innamorato e davanti a una Federica, dalle curve altrettanto scolpite, si mette in ginocchio.

A Filippo posare sembra piacere parecchio, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Con il look che più gli è congeniale, ovvero in costume, il nuotatore sfoggia il suo corpo da Bronzo di Riace, muscoli scultorei, nessuna imperfezione e lo sguardo di chi sa cosa vuole. Con Fede ha in comune la passione per il fashion system e tra un allenamento e l'altro ha appena lanciato una sua linea di gioielli e pubblicato un libro di fitografie di cui è protagonista.



Narciso, famoso, bravo e sicuro di sé. L'unico neo è forse solo la sua relazione on/off con Federica. Tra tira e molla i due sono insieme dal 2011, ma non senza grossi scivoloni. Il suo fascino e il suo sex appeal non fanno sempre leva sulla bella Federica. Adesso la modalità è on, tra i due sembra andare tutto a gonfie vele. Lei ha appena dichiarato che dopo i Mondiali potrebbe ritirarsi e che solo allora lei e Filo decideranno cosa fare delle loro vite insieme. Per ora vivono alla giornata, belli come i sole e per ora anche innamoratissimi.