Filippo Inzaghi e Alessia Ventura, ritorno di fiamma?

10:55 - Che tra loro non fosse del tutto finita si mormorava da un po'. "Scoppiati" due anni fa Pippo Inzaghi e Alessia Ventura non hanno mai smesso di "flirtare" e il ritorno di fiamma adesso sembra proprio ufficiale. Eccoli insieme, radiosi e complici ad una festa nella movida milanese. L'ex attaccante e la bella showgirl ci stanno riprovando?

Beccati da Novella 2000 i due non si nascondono, anzi ammiccano ai fotografi, quasi a voler confermare tutto. Del resto Alessia l'ha sempre detto: "Lui è l'unico uomo che mi ha fatto pensare al matrimonio e ai figli". E così dopo due anni di "riflessione" potrebbe essere arrivato finalmente il momento di realizzare! La loro love story era finita nel marzo del 2011 a causa di una presunta scappatella di lui con Marika Fruscio. Poi dopo un periodo di allontanamento la showgirl e l'ex calciatore si erano apparentemente riavvicinati e da allora è stato tutto un tira e molla a suon di scatti rubati, ipotesi, poche dichiarazioni e tanto gossip.



Fino a questi scatti di Novella, che stavolta metterebbero la parola fine ai semplici rumors. Il ritorno di fiamma c'è. Almeno così pare e speriamo che sia la volta buona. Alessia del resto è sempre più sexy, come dimostrano anche gli ultimi scatti postati su Instagram, in bikini, per la nuova campagna Yamamy. Pippo, come fai a resisterle?