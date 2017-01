Fico: "Mario può vedere Pia quando vuole"

10:00 - Non nasconde la sua gioia Raffaella Fico dopo che Mario Balotelli ha deposto le armi riconoscendo la paternità della piccola Pia. "Sono felice che abbia preso coscienza della sua paternità, ma sono soprattutto contenta per Pia che avrà il suo papà e l'amore del padre". Così la showgirl intervistata da Barbara d'Urso a Domenica Live commenta la fine della "guerra" tra lei e il suo ex.

"E' giusto far capire piano piano alla bambina che lui è il padre. Pia la trova a casa con noi e può venire quando vuole". E ancora: "La notizia del tweet l'ho appresa tramite un'amica che me l'ha segnalato - ha spiegato - Certamente avrei preferito una telefonata, ma ripeto, sono molto felice per mia figlia che avrà suo padre".



In merito al test del Dna, la Fico si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di tutti i suoi delatori: "Io ho sempre detto la verità. Per scrivere ciò che ha scritto, Mario avrà avuto le sue certezze. Non dico altro". Poi, ha concluso:"Sono sicura che mi chiamerà, si prenderà i suoi tempi prima di farlo. Ma quando la vedrà impazzirà di gioia. Vorrei che l'abbracciasse e la stringesse tra le sue braccia"