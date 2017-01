Fiammetta Cicogna avvinghiata alla palma

11:29 - Arrampicata su una palma sulla spiaggia brasiliana in bikini spettacolare. Fiammetta Cicogna si è regalata una vacanza “Mondiale” e posta sul suo profilo social i dettagli piccanti pre e post partite. Abituata alle avventure di Wild-oltrenatura, la showgirl e modella si diverte a “inventarsi” siparietti estremi per la gioia dei follower. E dopo lo stretching sulla palma, eccola pronta per il Maracanà.

Attenta all'alimentazione e agli esercizi fisici per mantenersi in forma Fiammetta è una vera salutista. In spiaggia sfoggia un fisico perfetto, ben addestrato e stretto in microbikini all'ultimo grido. Capelli sciolti al vento e natura selvaggia completano la scenografia.



Ma tra un tuffo e l'altro la Cicogna, da qualche tempo fidanzata con Carl Hirschmann, multimilionario 33enne franco-svizzero, è andata anche allo stadio. Ha tifato Germania ed ha vinto, ma ha scatenato i commenti cattivi dei fan quando ha cinguetta: “Ciao ciao Maradona”.