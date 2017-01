Federica Pellegrini, stacco di cosce social

13:27 - Stacco di cosce, toniche e sinuose in shorts super colorati. Federica Pellegrini aggiorna il suo diario social americano e con Filippo Magnini posa abbracciata sulla spiaggia sul profilo Instagram di lui. Negli States per allenarsi, i due nuotatori si concedono anche un po' di relax e tanto amore.

Da quando sulla loro love story è tornato il sereno Fede e Filippo sono attaccati come non mai, insieme ovunque e sempre abbracciati. Seri e professionali durante gli allenamenti, teneri, dolcissimi e innamorati nei momenti di relax. Fede posta alcune istantanee dalla piscina, un tuffo, una virata e poi la stanchezza a bordo piscina alla fine della settimana. Poi rieccola in costume davanti allo specchio, i segni dell'abbronzatura già evidenti sulla schiena e ancora in spiaggia, al tramonto, sognante e sorridente. Un bellissimo periodo per i due giovani atleti, che fanno prove di luna di miele e, comunque vada, un momento magico della loro vita insieme.